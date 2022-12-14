Посол РФ в Сербии сравнил ситуацию в Косово со временем погромов 2004 года

Нынешняя ситуация в Косово напоминает обстановку, сложившуюся в крае в 2004 году. Об этом «Известиям» напомнил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Тогда в беспорядках в Косово, расцененных Белградом как этнические чистки, были убиты 16 человек, 4 тыс. стали беженцами, 800 домов и 36 православных церквей были повреждены или уничтожены. Накануне той трагедии Белград, так же, как и сейчас, обращался с просьбой разместить сербскую полицию и армию в Косово, но получил отказ.

«Осознавая усиление напряженности и антисербских настроений в Косово до 2004 года, и понимая, что дело может плохо кончиться, сербы тогда обращались с той же просьбой и, естественно, получили отказ со стороны НАТО. Было сказано, что такой необходимости, дескать, нет», — сказал российский дипломат.

И вместо того, чтобы препятствовать погромам Запад и надавить на Приштину, Запад трактовал тот случай как повод начать переговоры об окончательном статусе Косово.

«Все было вывернуто наизнанку. Происходящее сейчас очень похоже на то, что было тогда», — отметил Александр Боцан-Харченко.

При этом глава российской дипмиссии предположил, что и на этот раз в НАТО сочтут, что необходимости в размещении в Косово сербских военных и полиции нет.

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Косовары — инструмент в руках Запада для достижения зловещих целей