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Иркутские энергетики пожаловались на критическую ситуацию с перегрузом электросетей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Иркутская электросетевая компания пожаловалась губернатору Игорю Кобзеву на критическое состояние электросетевой инфраструктуры в ряде населенных пунктов.

В письме ИЭСК, которое попало в распоряжение «Известий», говорится, что в Карлукском, Хомутовском и Уриковском муниципальных образованиях Иркутского района зафиксировано «многократное превышение нагрузок» на электрические сети и подстанции.

Как пояснили в компании, данная ситуация связана, в частности, с неконтролируемым ростом строительства жилых домов: согласно Генпланам муниципальных образований, с 2019 до 2035 года (за 16 лет) там планировалось ввести 1,3 млн кв. м малоэтажного жилья с потребностью в электроэнергии для данного объема строительства на уровне 28,82 МВт. Тем не менее, по данным компании, на 2022 год (за четыре года) было заключено договоров «на технологическое присоединение и на увеличение мощности по 10 240 жилым индивидуальным домам на этих территориях на суммарную мощность 154,1 МВт». Таким образом, мощность для присоединения в четыре раза превысила предварительно указанную регионом общую потребность, несмотря на то что прошла лишь четверть обозначенного в документе периода.

Также в ИЭСК отметили, что одной из основных проблем энергоснабжения в Иркутском районе является «существенное превышение» договорной мощности со стороны потребителей и ведение предпринимательской деятельности, в основном связанной с «серым» майнингом, с применением льготного тарифа для населения. Увеличение нагрузок в компании объясняют и тем, что в районе нет централизованных систем теплоснабжения и водоснабжения, из-за чего электроэнергию жителям приходится использовать для отопления; также жители вынуждены строить скважины и устанавливать энергоемкое насосное оборудование.

По оценкам ИЭСК, для решения первоочередных проблем и создания возможности технологического присоединения потребителей требуются дополнительные инвестиции в размере 3,2 млрд рублей. «Непринятие скорейших мер по исправлению ситуации создает существенные риски аварийных ситуаций, веерных отключений электроэнергии и т.д.», — предупредили в компании.

В прошлом году губернатор Иркутской области пожаловался курирующему ТЭК вице-премьеру Александру Новаку на подпольных майнеров криптовалюты, из-за которых в регионе выросло энергопотребление по тарифам для населения. В письме Кобзев подчеркнул, что это приводит к существенным нагрузкам на электросети.

В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регионы могут самостоятельно принимать решения о введении дифференцированного тарифа на электроэнергию. Благодаря этому, в частности майнеров, могут обязать платить за электрическую энергию исходя из объемов потребления (как коммерческие предприятия), и действующие для населения льготные тарифы к ним применяться не будут. Жители Иркутска, судя по опросу ВЦИОМ, проведенному в декабре, эту меру поддерживают (53% населения).

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