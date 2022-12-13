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Эндокринолог назвала полезные свойства глинтвейна

Эндокринолог Елисеева: глинтвейн обладает эффектом антидепрессанта
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Фото: TASS/Zuma
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Глинтвейн обладает разнообразными полезными свойствами, в том числе бактерицидными. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщила диетолог, эндокринолог сети клиник «Семейная» Виктория Елисеева.

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Она объяснила, что глинтвейн имеет свойства антидепрессанта благодаря добавленным специям, травам и фруктам. Также напиток способствует понижению давления и повышению аппетита. Помимо этого, глинтвейн обладает бактерицидными свойствами и помогает сохранить эластичность сосудов.

Однако, по словам эндокринолога, не следует забывать о высокой калорийности напитка.

«Не стоит забывать, что в составе глинтвейна имеется сахар или мед, следовательно, это высококалорийный напиток», — сказала Елисеева в беседе с «Газетой.Ru».

При диабете и лишнем весе рекомендуется сократить употребление глинтвейна, заключила эндокринолог.

Ранее, 10 декабря, врач — спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин рассказал «Известиям» о пользе и вреде граната. По словам эксперта, гранат наполнен большим количеством веществ, обладающих антиоксидантными свойствами, а также витаминами С, А, группы В, калием, марганцем, фолиевой и никотиновой кислотой.

При этом Брыкин указал, что вопреки расхожему мнению железо в гранате присутствует в небольшом количестве и в плохо усваиваемой форме — только 5% от содержания этого микроэлемента во фрукте поступит в организм.

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