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Американских знаменитостей обвинили в мошенничестве с NFT

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Фото: Global Look Press/face to face
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37 американских звезд, среди которых певица Мадонна, певец Джастин Бибер, рэперы The Weeknd и Снуп Догг, актриса Гвинет Пэлтроу, светская львица Пэрис Хилтон и другие стали фигурантами иска о мошенничестве. Как пишет 12 декабря портал Fortune, знаменитости якобы вступили в секретные соглашения с компанией Yuga Labs, разработчиком популярной линейки NFT-аватаров Bored Ape Yacht Club («Яхт-клуб скучающих обезьян», BAYC).

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Цель этого соглашения — искусственно завысить цены на аватары и сопутствующие виртуальные объекты.

В 2021 году изображения обезьян из линейки Bored Ape Yacht Club действительно были на пике внимания и продавались за рекордные суммы. Но затем рынок криптовалют упал, потянув за собой и NFT. Поэтому инвесторы, вложившиеся в Bored Ape Yacht Club, потеряли деньги. Истцы оценивают свои затраты не менее чем в $5 млн.

Как рассказала в комментарии «Известиям» основатель сообщества цифровых авторов #Rassvet и NFT Academy Ольга Дворецкая, перспектив у данного судебного иска мало, а снижение цен на Bored Ape Yacht Club объясняется общим рыночным трендом.

«Идет разбирательство, это действительно так, но никаких доказательств нет. Основной темой сотрудничества между Yuga Labs и звездами было создание комьюнити скучающих миллионеров. Собственно, Мадонна и остальные исполнители появились в проекте не случайно, а из-за коллаборации Yuga Labs с Warner Music Group», — отметила эксперт.

Дворецкая также напомнила, что NFT — это не валюта, а всего лишь цифровой предмет, цена на который может расти из-за рынка и спроса, но из-за них же и падать.

До этого, 13 сентября, Дворецкая прокомментировала «Известиям» планы американского штата Вашингтон ввести налог на продажи NFT. Отмечалось, что в случае, если продавцу будет известно местоположение покупателя, налог будет платить последний. Если же продавец не сможет указать, где находится клиент, то трансакция будет определяться по местонахождению сервера продавца и при расположении его в штате Вашингтон облагаться налогом.

По мнению Дворецкой, для США этот шаг вполне логичен, но до России это вряд ли дойдет в обозримом будущем.

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