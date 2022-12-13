В Роспотребнадзоре объяснили, когда лучше всего покупать натуральную елку

Роспотребнадзор советует покупать натуральную елку в 20-х числах декабря. Дерево, купленное раньше, осыплется задолго до праздника. Ветви у елки должны быть гибкими, а ствол — ровным и толстым. Новогоднее дерево с тонким стволом долго не простоит. Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках, передает телеканал «Известия». Следует растереть несколько хвоинок в ладонях — у хорошей ели должен ощущаться характерный запах хвои. Выбирать елку нужно с одной макушкой. Если их две, три или она обрезана, покупать такое дерево не стоит.

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