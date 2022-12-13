В Минздраве заявили о возможном переходе на электронные медсправки для водителей

Медицинские справки для получения водительских прав могут стать электронными с 1 марта 2024 года. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказал заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев.

«Законопроект, который сейчас подготовлен совместно с МВД, предполагает, что с 1 марта 2024 года аналогичная система заработает и в отношении справок на получение водительских удостоверений», — заявил Пугачев на круглом столе в Совфеде на тему «Цифровая трансформация субъектов РФ и отраслей экономики: новые вызовы и барьеры».

В текущем году электронный формат справок уже действует для получения разрешения на оружие, это дает возможность не допустить подделку документов, а также аннулировать в случае выявления противопоказаний. По итогам обследования россиянам выдают электронные медзаключения, а данные о них заносятся в государственную информационную систему, оператором которой является Росгвардия. Срок действия такого документа — год со дня его получения.