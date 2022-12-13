Эксперт назвал возможную причину роста случаев сближений спутников РФ с мусором

Главный редактор портала «Pro космос» Александр Баулин 13 декабря прокомментировал «Известиям» новость о том, что частота случаев опасных сближений российских спутников и Международной космической станции с космическим мусором выросла примерно в два раза в течение года.

«Судя по росту в два раза, в первую очередь, стоит говорить об увеличении числа космических аппаратов, которые запускаются на орбиту. В первую очередь это, конечно, Starlink, которых на орбиту выводится больше тысячи в год. Соответственно, они должны достигнуть своей орбиты. Какие-то приходят в негодность и сводятся с орбиты, а «по дороге» могут пересекаться с другими спутниками на орбитах», — сказал он.

Эксперт добавил, что планируется улучшение системы наблюдения за космическим мусором.

«В октябре глава Роскосмоса Юрий Борисов раскрыл планы по открытию такой станции в ЮАР. Это конечно увеличит «зоркость» российской системы слежения за околоземными объектами», — заключил Баулин.

Ранее, 25 октября, в NASA сообщили о том, что орбита МКС была скорректирована для уклонения от космического мусора. Действия выполнили с помощью российского грузового корабля «Прогресс МС-20». Отмечается, что если бы орбиту станции не скорректировали, фрагмент разрушенного спутника прошел бы примерно в 5 км от нее.