Бедроса Киркорова выписали из больницы

Отец артиста Филиппа Киркорова певец Бедрос Киркоров, госпитализированный из-за подозрения на воспаление легких, чувствует себя хорошо. Об этом сообщила 13 декабря Екатерина Успенская, пресс-секретарь Филиппа Киркорова

«Сегодня выписали. Всё у него хорошо», — заявила она ТАСС.

Бедрос Киркоров попал в больницу 7 декабря. По данным «Известий», у артиста был обнаружен пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости легких.

На следующий день стало известно, что Бедрос Киркоров находится в реанимации.

Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец. В 2012 году был удостоен звания народного артиста России. В июне 2022 года ему исполнилось 90 лет.