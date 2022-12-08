Отец Филиппа Киркорова попал в реанимацию

Отец певца Филиппа Киркорова народный артист России Бедрос Киркоров в данный момент находится в реанимации, сообщает 8 декабря источник «Известий».

Накануне стало известно, что Киркоров-старший госпитализирован в одну из московских клиник с подозрением на пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости легких. Сын 90-летнего народного артиста пока никак не комментировал данные сообщения.

В апреле Бедрос Киркоров попал в реанимацию 3-го Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского с диагнозом «хроническая сердечная недостаточность». Его состояние было тяжелым, а лечением артиста занимался врач-кардиохирург, директор Института Вишневского Амиран Ревишвили.