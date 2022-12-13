Захарова упрекнула западные СМИ за молчание о крупнейшем разливе нефти в США

Все западные СМИ молчат об одной из крупнейших экологических катастроф, которая произошла на днях на границе американских штатов Канзас и Небраска на совместном нефтепроводе США и Канады Keystone Pipeline. Об этом 13 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, упрекнув журналистов в необъективном освещении информации.

«В самом центре американского континента прямо по фермам и местным водоемам текут буквально реки сырой нефти из-за разлива, но СМИ об этом сообщают крайне дозированно. Потому что невыгодно, потому что зеленая повестка», — отметила дипломат в своем Telegram-канале.

Как с иронией написала представитель МИДа, американские журналисты, видимо, не понимают, «как вообще при демократах, известных своей экологической ангажированностью, может произойти такая катастрофа?» Канадские журналисты также молчат о разливе нефти или сообщают о нем как бы между делом, указала Захарова.

«Речь идет о загрязнении десятками тысячей баррелей нефти территории. Но в медиапространстве как будто ничего не произошло. Где же «разоблачительные» статьи в CNN вроде тех, которые они печатают, когда рассказывают об инцидентах в других странах?» — удивилась дипломат.

Ранее, 9 декабря, сообщалось, что на одном из крупнейших нефтепроводов в США Keystone, который принадлежит канадской компании TC Energy и находится в штате Канзас, произошел разлив более 14 тыс. баррелей нефти. Работу нефтепровода приостановили сразу же после того, как стало известно о разливе.

TC Energy направила 100 человек для ликвидации последствий. Отмечалось, что длина Keystone достигает почти 3,5 тыс. км, за сутки через него проходит до 622 тыс. баррелей нефти.

Предыдущий крупный разлив в стране произошел в 2013 году, когда авария случилась в Северной Дакоте на нефтепроводе Tesoro. Тогда утечка составила 20 тыс. баррелей нефти.

Ранее, 7 декабря, сообщалось, что управление энергетической информации министерства энергетики США (EIA) понизило прогноз средней цены нефти Brent с $102,13 до $101,48 за баррель. Кроме того, управление изменило прогноз на 2023 год — с $95,33 до $92,36 за баррель.