Пожар вспыхнул на территории завода «Звезда» в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге во вторник, 13 декабря, вспыхнул пожар на территории машиностроительного завода «Звезда», его удалось локализовать. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Возгорание произошло утром в Невском районе на улице Бабушкина.
«В 06:38 поступило сообщение о пожаре. <…> В двухэтажном здании размером 50х100 м происходит горение обстановки на площади 200 кв. м», — говорится в сообщении.
В 08:53 пожар был локализован.
К ликвидации возгорания привлечены семь единиц техники и 35 единиц личного состава.
По данным ведомства, сведения о пострадавших пока не поступали.
Ранее, 12 декабря, пожар произошел на территории завода по производству синтетического каучука в городе Нижнекамске в Татарстане. При возгорании частично обрушился цех. По данным «Известий», огонь локализован, площадь возгорания — 6 тыс. кв. м. Данных о пострадавших не поступало.