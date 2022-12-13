Пожар вспыхнул на территории завода «Звезда» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге во вторник, 13 декабря, вспыхнул пожар на территории машиностроительного завода «Звезда», его удалось локализовать. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Возгорание произошло утром в Невском районе на улице Бабушкина.

«В 06:38 поступило сообщение о пожаре. <…> В двухэтажном здании размером 50х100 м происходит горение обстановки на площади 200 кв. м», — говорится в сообщении.

В 08:53 пожар был локализован.

К ликвидации возгорания привлечены семь единиц техники и 35 единиц личного состава.

По данным ведомства, сведения о пострадавших пока не поступали.

Ранее, 12 декабря, пожар произошел на территории завода по производству синтетического каучука в городе Нижнекамске в Татарстане. При возгорании частично обрушился цех. По данным «Известий», огонь локализован, площадь возгорания — 6 тыс. кв. м. Данных о пострадавших не поступало.