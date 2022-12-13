Реклама
Прямой эфир
Экономика
Застройщики в 2023 году запустят токены на покупку жилья
Мир
Bloomberg заявило о шансе России вернуть лидерство в поставках газа в ЕС
Мир
Белый дом заявил о неизменности политики по Украине ради освобождения Уилана
Мир
Глава МАГАТЭ обсудил с премьером Украины безопасность на АЭС страны
Мир
Умер автор музыки из сериала «Твин Пикс» Анджело Бадаламенти
Армия
Пушилин сообщил об освобождении половины территории ДНР
Общество
Синоптики рассказали о мокром снеге и гололедице в Москве 13 декабря
Мир
Умер Герой СССР и первый польский космонавт Мирослав Гермашевский
Мир
Reuters сообщило о демарше дипломатов после слов Макрона о гарантиях РФ
Общество
Бывший вице-премьер Дагестана получил пять лет колонии за мошенничество
Мир
Белый дом пообещал быть изобретательнее при обмене Уилана
Мир
Украинский депутат призвал исключить Венгрию из НАТО
Сюжет:

МО РФ показало уничтожение украинских воздушных объектов расчетом «Тор»

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» Южного военного округа (ЮВО) в зоне проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса имеют преимущественные цели — беспилотники украинских боевиков. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны России во вторник, 13 декабря.

Комплекс «Тор-М2» может обнаружить в небе сразу четыре десятка объектов на расстоянии более 30 км от позиционного района, а поражать способен в том числе во время совершения марша. Для выполнения стрельбы с места требуется несколько минут для развертывания антенны и подготовки комплекса к пуску.

Наступление и наказание: Российская армия отбила атаку на Пески
ВФУ продолжают искать слабые места в нашей обороне, не считаясь с потерями

После выполнения пусков зенитных ракет по целям расчеты ЗРК меняют позиции, так как это ключевой вопрос сохранности техники и безопасности личного состава.

Подразделения противовоздушной обороны ЮВО круглосуточно выполняют задачи боевого дежурства по охране воздушного пространства в зоне ответственности от авиационных и ракетных ударов.

Ранее, 18 октября, Минобороны РФ показывало кадры работы ЗРК «Тор». Комплексы противовоздушной обороны круглосуточно предотвращают нападения воздушных объектов украинских боевиков. ЗРК могут поражать разные типы целей: самолеты, вертолеты, БПЛА и баллистические ракеты.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022