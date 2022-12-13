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Застройщики в 2023 году запустят токены на покупку жилья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россияне смогут купить токены на часть стоимости квартиры. Первые подобные предложения могут появиться на рынке уже в I квартале 2023 года. Такой проект сейчас прорабатывает группа «Самолет», рассказал «Известиям» коммерческий директор компании Кирилл Храпов.

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Он объяснил, что, выкупив токен, инвестор приобретает часть объекта недвижимости, которая обеспечивает актив. Клиент получит пассивный доход за счет подорожания квартиры, когда дом достроят.

Купить токен на часть стоимости квартиры можно будет через брокера. В строительной компании «Петербургская недвижимость» сообщили «Известиям», что им известно о разработке специальной платформы для продажи токенов крупным биржевым брокером.

Так, чтобы вложиться в недвижимость, россиянам не придется брать ипотеку, оформлять право собственности на квартиру традиционным способом и даже выводить деньги с брокерского счета, отметила директор по ипотеке «Петербургской недвижимости» (входит в холдинг Setl Group) Юлия Мошкова.

Рынок первичной недвижимости — перспективный, однако цена квартиры в новостройке в старой Москве начинается примерно от 8 млн рублей, поэтому токены сделают инвестиции в жилье более доступными, сообщил руководитель управления ипотечных продуктов ГК «Инград» Вячеслав Приймак.

Регулирование этой сферы обсуждается, рассказал председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. При этом, по его словам, сейчас закон не препятствует выпуску таких токенов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Долевая яма: застройщики в 2023 году запустят токены на покупку жилья

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