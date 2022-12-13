Российские звезды рассказали о своих планах на Новый год

«Известия» узнали, где и с кем отметят новогодние праздники артисты. Одни, подчиняясь примете «Как год встретишь, так и проведешь», решили провести время в работе. Другие отмели все предложения и предпочли семью заработкам, а кто-то пока не определился.

«В этот раз поеду на Родину, в Орехово-Зуево. У меня уже много лет искусственная двухметровая елка по имени «Подмосковье». Она со мной уже лет двадцать. Дней за пять до 31 декабря я наряжаю елку. Люблю это дело. Игрушки у меня еще старинные, но и новые добавляю. Для меня это и детство, и жизнь, и тайна», — рассказал «Известиям» Виктор Сухоруков.

А певец SHAMAN в Новый год будет на сцене.

«У меня есть добрая традиция: каждый год 31 декабря мы с друзьями выступаем. Не могу сказать, что это для меня работа, скорее любимое дело. И она дает мне энергию от зрителей и поклонников. Поэтому даже отдых на новогодних каникулах я пока не планирую», — сказал артист.

Двойной праздник у народного артиста России Николая Цискаридзе. 31 декабря у него день рождения.

«В этот день я предпочитаю сидеть дома. Потому что я так редко там бываю... У меня очень красивый вид из окна. Я живу окнами на Нескучный сад. Люблю сесть на подоконник с горячим чаем, с книжечкой, и чтобы меня никто не трогал целый день. Это так здорово», — поделился он.

Елка уже наряжена у Филиппа Киркорова. Он в этом году никуда не поедет. Отметит праздник с семьей в Москве.

«Будем лепить во дворе крепость, снеговиков, кататься на санках. А в новогоднюю ночь будем играть в лото. Это традиция, еще папа завел в нашей семье такую традицию. Я верю в примету, кто позвонит первым в наступившем году, тот принесет мне удачу», — рассказал народный артист России.

Больше о праздничных планах знаменитостей читайте в эксклюзивном материале «Известий» в 10:00

Снова будет елка: SHAMAN на работе, Навка на катке, Сухоруков — с холодцом