В Великобритании решили отложить закрытие угольных электростанций

В Великобритании отложили закрытие угольных электростанций. В случае проблем в энергетике стране может понадобиться резервный источник энергии, передает телеканал «Известия». Электростанциям заплатят £400 млн, чтобы они работали этой зимой в качестве запасного варианта. Оператор единой энергосистемы National Grid распорядился подготовить две резервные станции.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.