На востоке Москвы легковой автомобиль сбил пешехода на переходе

Водитель легкового автомобиля сбил человека на пешеходном переходе в столичном районе Косино-Ухтомский. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщает в понедельник, 12 декабря.

«На улице Большая Косинская в районе дома 16 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

Оперативные службы города работают на месте аварии. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 10 декабря, на Хабаровской улице водитель автомобиля сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком, пишет REGNUM. В результате ДТП ребенок 2007 года рождения был госпитализирован в тяжелом состоянии, пишет «Москва 24».