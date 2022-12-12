В РФ могут возобновить печать пятирублевых банкнот

Пятирублевые банкноты могут вернуться в оборот в 2023 году, сообщили в предприятии Гознак. Последний раз «пятирублевку» печатали в 1997 году, на купюре изображен Великий Новгород, передает телеканал «Известия». В ЦБ считают, что возвращение банкнот низких номиналов снизит расходы на производство наличных.

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