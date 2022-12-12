Завод La Malle во Франции заявил о сильных разрушениях из-за экоактивистов

Завод La Malle крупной французской строительной компании Lafarge претерпел крупные разрушения после нападения на него экоактивистов, сообщил пресс-секретарь компании Лоик Лельет в эфире телеканала BFMTV. В настоящее время специалисты продолжают оценивать масштаб ущерба.

«Мы всё еще оцениваем ущерб, но разрушения значительные. Эта акция была очень агрессивной в отношении объектов завода, активисты всё разгромили», — сказал он в понедельник, 12 декабря.

В компании подчеркнули, что завод Lafarge не может вернуться к штатной работе еще на протяжении нескольких недель.

Нападение было совершено в субботу, 10 декабря, в вечернее время. Порядка 200 человек разгромили строительное оборудование, электрощитки, офисные помещения и транспортные средства на заводе. Они объяснили свое поведение тем, что недовольны загрязнением атмосферы. Также экоактивисты напомнили, что суд Франции признал компанию виновной в «соучастии в преступлениях против человечности».

8 декабря экоактивисты приклеили свои ладони к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мюнхена. Кроме того, демонстранты пытались сорвать работу аэропорта в Берлине, однако правоохранительные органы предотвратили блокировку взлетно-посадочной полосы. На полеты это не повлияло.

В тот же день «Газета.Ru» сообщила о том, что экоактивисты приклеили себя к летным полям аэропортов в Берлине и Мюнхене. Так они требовали введения ограничения скорости и возврат общенационального билета на общественный транспорт за €9.