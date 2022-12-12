В Бразилии обнаружили тайные дороги золотодобывающей мафии

В джунглях Амазонки участники разведывательной миссии Greenpeace обнаружили тайную 120-километровую дорогу. Ее создала горнодобывающая мафия для тайной переправки экскаваторов с целью добычи золота на территории резервации коренных народов, пишет 12 декабря The Guardian.

Участникам миссии удалось сделать несколько снимков с воздуха, на которых можно заметить разработанные месторождения.

«Мы считаем, что там есть как минимум четыре экскаватора, и это выводит добычу полезных ископаемых на территории яномами на новый уровень, к колоссальному уровню разрушения», — сообщил старший лесной активист Greenpeace.

Дорогу и шахты создала горнодобывающая мафия — гаримпейрос. Эта преступная организация в течение десятилетий пытается тайно добывать золото на территории коренных народов яномами и йеквана. В резервации проживает около 27 тыс. человек. Одно из поселений находится всего в 16 км от незаконной дороги.

Старатели-авантюристы начали стекаться на землю яномами в поисках оловянной руды и золота в 1970–1980-х годах. Местные недра оказались богатыми, однако из-за деятельности шахтеров в регионе вспыхнули эпидемии гриппа и кори. По данным правозащитной группы Survival International, всего за семь лет погибло около 20% населения коренных народов.

Массовые протесты среди местного населения в начале 1990-х годов, а также давление международного сообщества на Фернанду Колора ди Мелу, занимавшего тогда пост президента Бразилии, привели к выселению десятков тысяч шахтеров и созданию заповедника и резервации на площади 9,6 млн га.

В 2018 году к власти пришел Жаир Болсонару — крайне правый популист. Он заявлял, что земли коренных народов должны быть открыты для коммерческого освоения.

Гаримпейрос активизировались из-за роста цен на золото, слабого полицейского контроля и бедности. Эти проблемы обеспечили горнодобывающей мафии постоянный приток пригодных для эксплуатации рабочих. Благодаря финансовой обеспеченности у гаримпейрос есть вооруженные охранники, что осложняет противодействие мафии силами полиции.

Вступающий в должность в январе 2023 года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пообещал ликвидировать гаримпейрос и прекратить добычу золота на территории резервации.