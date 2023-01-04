Титаны возрождения: как работают реставраторы Эрмитажа

В реставрационно-хранительском центре Эрмитажа сберегают и восстанавливают тысячи музейных экспонатов — полотна русских и зарубежных мастеров, гобелены, коллекции мебели, транспортных средств и разнообразной утвари. Как работают мастера — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Маргарита Ерукова
В стенах центра экспонаты готовят к выставкам
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Фото: Маргарита Ерукова
Сюда же возвращаются те предметы, которые уже побывали на экспозиции
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Фото: Маргарита Ерукова
Специалисты центра отправляют их на консервацию, при необходимости продолжают восстановление
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Фото: Маргарита Ерукова
Лаборатория научной реставрации фотоматериалов — самое молодое подразделение центра
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Фото: Маргарита Ерукова
Сотрудники фотолаборатории устраняют желтизну, которая появляется на снимках
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Фото: Маргарита Ерукова
Также специалисты восстанавливают утраченные фрагменты и убирают заломы
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Фото: Маргарита Ерукова
В лаборатории монументальной живописи восстанавливают картины из лёсса
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Фото: Маргарита Ерукова
Лёсс — осадочная суглинисто-супесчаная горная порода светло-желтого или палевого цвета
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Фото: Маргарита Ерукова
В настоящее время тут реставрируют всю живопись крупных размеров
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Фото: Маргарита Ерукова
Также здесь ведется работа над египетскими артефактами
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Фото: Маргарита Ерукова
Современное оборудование позволяет реставраторам работать с большемерными полотнами, которые раньше хранились в фондах и были недоступны для публики
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