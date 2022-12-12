Китай вывел на орбиту два экспериментальных спутника Shiyan-20

Китай в понедельник, 12 декабря, вывел на орбиту два экспериментальных спутника Shiyan-20A и Shiyan-20B. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Пуск состоялся в 16:22 по местному времени (11:22 мск) с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу).

Уточняется, что аппараты были выведены в космос при помощи ракеты-носителя Long March-4С («Чанчжэн-4С»).

Как поясняется в сообщении, спутники этой серии предназначены для научных экспериментов, мониторинга окружающей среды и испытания новых технологий.

Запуск стал 454-м для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

В октябре сообщалось, что Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Yaogan-36 («Яогань-36»). Ракета CZ-2D («Чанчжэн-2Д») стартовала с космодрома Сичан на юго-западе страны. Спутник стал 444-м по счету для носителей данной серии. Это был второй запуск спутника. Первый Yaogan-36 провели с того же космодрома 26 сентября.