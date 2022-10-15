Китай запустил в космос спутник дистанционного зондирования

Китай в субботу успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Yaogan-36 («Яогань-36»). Об этом сообщила корпорация аэрокосмической науки и техники КНР. Ракета CZ-2D («Чанчжэн-2Д») стартовала с космодрома Сичан на юго-западе страны. Спутник стал 444-м по счету для носителей данной серии, передает телеканал «Известия». За последний месяц это уже второй запуск Yaogan-36, первый провели с того же космодрома 26 сентября.

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