Четыре человека пострадали в ДТП в Нижегородской области

Легковой автомобиль столкнулся с грузовой «Газелью» в Нижегородской области. Четыре человека получили травмы.

Авария произошла рано утром 12 декабря на автодороге Нижний Новгород — Саратов. Вблизи Арзамаса водитель автомобиля Hyundai Solaris допустил выезд на встречную полосу, из-за чего иномарка лоб в лоб столкнулась с «Газелью». Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Четыре человека были доставлены в больницу скорой помощи Арзамаса. По данным медиков, состоянии двух пациентов оценивается как средней тяжести, еще два человека находятся в тяжелом состоянии.

В Свердловской области 11 декабря автомобиль Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Один человек погиб, еще пятеро получили травмы.