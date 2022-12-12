Кикбоксер Мамонтов жестоко избил сотрудницу бара в Петербурге

Российский кикбоксер Игорь Мамонтов напал на сотрудницу бара в Санкт-Петербурге, девушку пришлось госпитализировать. Об этом в воскресенье, 11 декабря, рассказал «Известиям» супруг пострадавшей.

«Сейчас в больницу увозят. <...> То есть день она спала, а сейчас, к вечеру, осложнения появились», — пояснил мужчина.

По его словам, девушка жаловалась на боли и головокружение. Точный диагноз пока не называется.

Нападение произошло утром того же дня в одном из клубов на Невском проспекте. По словам очевидцев, Мамонтов сначала бросил бутылку с санитайзером в сторону девушки-бармена, после чего достал травматический пистолет и попытался выстрелить, однако оружие дало осечку.

Наконец разъяренный спортсмен набросился на сотрудницу заведения, повалил на пол и жестоко избил. Пострадавшая получила многочисленные гематомы и травмы лица, ей потребовалась медицинская помощь.

Также в воскресенье в Санкт-Петербурге неизвестные избили и ограбили шоумена Стаса Барецкого. Мужчина лишился 120 тыс. рублей и смартфона, его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами на лице. Медики оценили состояние пациента как удовлетворительное и отпустили домой.