В Болгарии туристический автобус вылетел в кювет

В южной части Болгарии в районе города Свиленград в воскресенье, 11 декабря, туристический автобус съехал в кювет. Об этом сообщил телеканал BTV.

По имеющейся информации, в результате трагедии погибла женщина, еще девять человек были доставлены в больницу. Всего в автобусе находились 40 пассажиров.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель автобуса был трезв. По его словам, транспорт занесло на повороте.

Отмечается, что сейчас на месте работают полицейские, медики и спасатели.

В конце ноября на побережье Красного моря в Египте столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате аварии погибли 12 человек. Отмечалось, что посольство РФ в Каире не получало обращений от россиян в связи с ДТП.