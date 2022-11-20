В Египте 12 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком
На побережье Красного моря в Египте столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате аварии погибли 12 человек, сообщает 20 ноября газета al-Masry al-Youm.
«В результате ДТП погибли 12 человек, пострадали 30», — сообщили газете источники в больнице.
Авария произошла утром в воскресенье на 40-м км трассы между городами Рас-Гариб и Заафарана.
Отмечается, что посольство РФ в Каире не получало обращений от россиян в связи с ДТП.
В середине июля 22 человека погибли и больше 30 получили ранения в результате ДТП с участием автобуса и трейлера на юге Египта. Сообщалось, что трейлер был припаркован на обочине дороги, когда в него въехал автобус, перевозивший людей в Каир.