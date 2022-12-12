SHAMAN выпустил гимн России в своей аранжировке

В понедельник, 12 декабря, исполнитель SHAMAN, известный по хитам «Встанем» и «Я русский», выпустил Государственный гимн России в своей оригинальной аранжировке.

Изначально гимн России в исполнении SHAMAN прозвучал 22 августа 2022 года в Ялте на Дне Государственного флага. Видео выступления заняло первое место в трендах YouTube и удерживало его более трех недель подряд.

После этого SHAMAN стал завершать каждое сольное выступление исполнением гимна. По словам музыканта, он развил заложенный в композиции драйв, придав ей звучание рок-баллады с фольклорными элементами в вокале.

В День Конституции SHAMAN выпустил гимн в своем исполнении на всех популярных цифровых аудиоплатформах, а на своем YouTube-канале опубликовал клип, в который вошли кадры выступления в Казани, где исполнителю подпевали более 4 тыс. зрителей.

Совокупно видео с исполнением Государственного гимна России набрали на YouTube-канале SHAMAN более 15 млн просмотров.

В середине ноября, по данным «Известий», одним из самых востребованных артистов на корпоративах стал SHAMAN. Исполнитель хита «Встанем» рассказал о том, что для него привычно работать на корпоративах, заказниках, юбилеях, свадьбах и банкетах.

1 октября сообщалось, что в топ российского YouTube попало исполнение гимна России артистом SHAMAN с президентом России Владимиром Путиным на Красной площади в Москве. Гимн прозвучал на концерте «Выбор народа. Вместе навсегда». Мероприятие прошло 30 сентября после подписания в Кремле документов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.