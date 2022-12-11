Венгрия направила Еврокомиссии запрос на отсрочку роста акцизов на топливо

Венгрия просит освободить ее от повышения акцизов на бензин и дизельное топливо. Ранее Еврокомиссия обязала все страны ЕС повысить цены до общеевропейских, передает телеканал «Известия». Венгрию призывают увеличить ставку примерно на €0,08. Правительство хочет получить отсрочку до конца 2023 года. Сейчас акцизы в стране установлены ниже общеевропейского уровня. 1 л бензина обходится автомобилистам в €0,28.

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