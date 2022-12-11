Задержан ограбивший на 1 млн рублей художницу Быстрицкую

Задержан мужчина, ограбивший на 1 млн рублей художницу Галину Быстрицкую. Об этом стало известно в воскресенье, 11 декабря.

По информации «Известий», грабитель был задержан 9 декабря сотрудниками подмосковной полиции. Им оказался 42-летний безработный житель Москвы. Вскоре его допросят.

23 октября двое мужчин в медицинских масках пробрались в дом Быстрицкой в Солнечногорске и под угрозой убийства заставили отдать им 1 млн рублей. После этого они сели в Land Rover художницы и скрылись. Автомобиль вскоре обнаружили недалеко у дома.

Второй грабитель всё еще находится на свободе.

Галина Быстрицкая — российская художница. В 1992 году она стала лауреатом премии «Золотая кисть», участница многочисленных выставок, напоминает «Газета.Ru».