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Австралийские палеонтологи нашли останки древней морской рептилии

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Останки древней морской рептилии обнаружены в Австралии. Палеонтологи заявили, что раскопали эласмозавра, передает телеканал «Известия». У животного были черепашьи плавники и длинная шея. Останки рептилии находились на западе штата Квинсленд. По предварительным оценкам, находке около 100 млн лет. Окаменелость отправили в музей Таунсвилла, где его досконально изучат. Ученые заявили, что давно искали следы редких эласмозавров.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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