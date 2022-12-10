Австралийские палеонтологи нашли останки древней морской рептилии

Останки древней морской рептилии обнаружены в Австралии. Палеонтологи заявили, что раскопали эласмозавра, передает телеканал «Известия». У животного были черепашьи плавники и длинная шея. Останки рептилии находились на западе штата Квинсленд. По предварительным оценкам, находке около 100 млн лет. Окаменелость отправили в музей Таунсвилла, где его досконально изучат. Ученые заявили, что давно искали следы редких эласмозавров.

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