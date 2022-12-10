Боец UFC Волков перенес экстренную операцию по удалению аппендикса

Российский боец UFC Александр Волков перенес экстренную операцию по удалению аппендикса.

Он сообщил, что в день госпитализации решил утром сходить на тренировку по борьбе, а вечером на джиу-джитсу.

«После борцовских тренировок оказался в госпитале со всеми признаками аппендицита. Вывод: борьба — это не мое, продолжаем отрабатывать стойку», — написал Волков 10 декабря на своей странице в Instagram (социальная сеть принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Волков добавил, что он уже находится дома.

Волкову 34 года. В смешанных единоборствах от провел 45 поединков — выиграл 35. Боец находится на восьмом месте в рейтинге тяжеловесов UFC.

В марте боец смешанного стиля (MMA) Кристиан Лубенга умер в больнице спустя два дня после поражения нокаутом в дебютном поединке.