Боец UFC Волков перенес экстренную операцию по удалению аппендикса
Российский боец UFC Александр Волков перенес экстренную операцию по удалению аппендикса.
Он сообщил, что в день госпитализации решил утром сходить на тренировку по борьбе, а вечером на джиу-джитсу.
«После борцовских тренировок оказался в госпитале со всеми признаками аппендицита. Вывод: борьба — это не мое, продолжаем отрабатывать стойку», — написал Волков 10 декабря на своей странице в Instagram (социальная сеть принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
Волков добавил, что он уже находится дома.
Волкову 34 года. В смешанных единоборствах от провел 45 поединков — выиграл 35. Боец находится на восьмом месте в рейтинге тяжеловесов UFC.
В марте боец смешанного стиля (MMA) Кристиан Лубенга умер в больнице спустя два дня после поражения нокаутом в дебютном поединке.