Hertz выплатит около $170 млн на регулирование исков о краже автомобилей
Одна из крупнейших американских компаний по прокату автомобилей заплатит почти $170 млн. Средства Hertz направят на урегулирование ложных исков о краже автомобилей, передает телеканал «Известия». По словам представителя корпорации, на данный момент удалось разрешить 364 претензии. Это около 95% от общего объема. Ранее компания обвинила своих клиентов в угоне арендованных автомобилей. Пользователей арестовывали после того, как они фактически возвращали машины корпорации. Отмечается, что организация якобы не могла найти собственные автомобили.
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