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Южный речной вокзал откроют в Москве в апреле 2023 года

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
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Южный речной вокзал в Москве планируют открыть в апреле 2023 года — к началу речной навигации. Об этом рассказал 10 декабря журналистам заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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«Наша задача подготовить к открытию навигации в апреле 2023 года вокзал, чтобы он полностью был сдан в эксплуатацию», — сказал Ликсутов.

По его словам, на сегодняшний день объект готов почти на 80%. Завершены все фасадные работы, строители приступили уже к внутренней отделке. Благоустроительные работы начнутся в 2023 году.

Ликсутов добавил, что на речном вокзале откроют библиотеку с электронными книгами и ресторан с верандой.

«Здесь также будут функционально расположены кабинеты сотрудников московского транспорта, которые будут заниматься речными перевозками», — отметил заммэра столицы.

Согласно данным официального портала мэра Москвы, пассажиры с Южного речного вокзала смогут отправляться в круизы по Москве-реке. Также ожидается, что оттуда корабли будут следовать в Нижний Новгород, Калязин, Коломну, Ярославль.

В сентябре стало известно, что в Санкт-Петербурге в Невском районе речной вокзал у станции метро «Пролетарская» реконструируют и отремонтируют. Подготовка эскизов может начаться уже в следующем году.

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