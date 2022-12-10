Япония планирует разместить гиперзвуковое оружие на острове Хоккайдо

Япония хочет разместить гиперзвуковое оружие с дальностью действия до 1 тыс. км на северном острове Хоккайдо. Для этого к 2026 году японское военное ведомство намерено создать два новых подразделения в составе сухопутных сил самообороны, передает телеканал «Известия». К слову, разработка гиперзвукового оружия ведется в Японии с 2018 года, якобы с целью защиты отдаленных островов. При этом правительство Японии, в случае закрепления на законодательном уровне права наносить превентивные удары по базам потенциального противника, намерено выделить средства для разработки более чем десяти видов ракет средней и большой дальности. А на период с 2023 по 2027 год Токио выделит на оборону около $319 млрд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.