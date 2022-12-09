В Липецкой области загорелся автомобиль

В Елецком районе Липецкой области загорелся легковой автомобиль Chevrolet. Об этом в пятницу, 9 декабря, пишет GOROD48 со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 8 декабря, в поселке Ключ в районе железнодорожного переезда.

Пожар тушили два расчета. В результате инцидента никто не пострадал, пишет LipetskMedia.

Огонь повредил узлы и агрегаты под капотом, лакокрасочное покрытие передней части автомобиля и салон.

Ранее, 2 декабря, в городе Салават в Башкирии сгорел пассажирский автобус. Погибших и пострадавших в результате происшествия не было.