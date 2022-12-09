Убившего тамбовского чиновника приговорили к 10 годам колонии

В Тамбове Ленинский районный суд приговорил Александра Романова, убившего местного чиновника, к 10 годам колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 9 декабря, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на прокуратуру.

Романова признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Романов был пасынком замначальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Виктора Вакульчика. Чиновника убили 14 февраля. При этом установлено, что у них были неприязненные отношения — пасынок обиделся на отчима за угрозы об увольнении с поста руководителя одной из транспортных компаний.

В день убийства пасынок подкараулил чиновника у квартиры и нанес не менее 19 ударов. От полученных травм мужчина скончался на месте, говорится в материале.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что тело женщины с огнестрельными ранениями было обнаружено в припаркованном автомобиле в Москве.