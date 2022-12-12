Основной — закон

Ровно 29 лет назад, 12 декабря 1993 года, путем всенародного референдума была принята действующая Конституция Российской Федерации. Этот основополагающий для любого государства документ прошел огромный путь от списка законов в виде «Русской правды» Ярослава Мудрого или Судебника 1497 года до полноценного регулятора как внутренней, так и внешней политики. Интересно, что большинство попыток принять Конституцию в нашей стране происходило на фоне либо крупных исторических событий, либо же неспокойной социальной и политической обстановки.

Предпосылкой «Русской правды» стало крещение Руси. Отказ от язычества не был простым процессом, многим не хотелось бросать «старых богов». Из-за этого одно за другим поднимались восстания в разных землях, их успешно подавляли, но недовольство крестьян могло перерасти в катастрофу. И тогда в 1016 году Ярослав Мудрый создал первый свод законов для регулирования взаимоотношений между русичами. Правда, распространялся он только на Новгородское княжество.

Следующую попытку собрать все законы и нормы в единый документ предпринял Иван III. В 1497 году появился Судебник, в котором были права вотчинников, устанавливались четкие сроки перехода крестьян от одного собственника к другому. Этот же документ утвердил двуглавого орла в качестве государственной символики. Проблема в том, что Судебник был все еще местечковым сводом правил и не закреплял территориальную целостность страны, не регулировал внешнюю политику.

Настоящий расцвет идей реформирования государственного строя и создания Конституции случился в XIX веке. Окончание Отечественной войны 1812 года и громкая победа над Наполеоном Бонапартом укрепили за Российской империей звание мировой державы. Вместе с этим среди элиты стали появляться реформистские настроения, новые взгляды на то, какой должна быть Россия. В целом идеи реформ поддерживал Александр I, и ему понравилась «Государственная уставная грамота Российской империи». Автор документа граф Николай Новосильцев предлагал создание двухпалатного парламента и впервые в истории России закрепление прав человека и провозглашение свободы печати.

Конечно, столь сильные демократические изменения и уход от традиционной монархии очень не нравились окружению Александра: высшие чиновники боялись потерять все свои привилегии. Император в свою очередь понимал, что без поддержки элиты его власть может пошатнуться. Все мечты о Конституции были отложены в долгий ящик вплоть до 1880 года.

Документ под авторством министра внутренних дел Михаила Лорис-Меликова был ближе всего к реализации. Несмотря на то что эта версия предусматривала ограничение самодержавия и привлечение общественности к законодательному процессу, Александр II одобрил ее. Но в день, когда проект должны были рассмотреть в совете министров, императора убили. Когда страной стал править Александр III, Лорис-Меликова отправили в отставку — начался период контрреформ.

Фактически первая Конституция была принята 23 апреля 1906 года при Николае II. Документ впервые устанавливал разделение власти и ряд гражданских прав и свобод, неприкосновенность личности и собственности. Конституция прожила до сентября 1917 года.

Говоря о советском периоде истории России, важно понимать, что Конституция СССР менялась шесть раз. Причиной этому стала вовсе не сумбурность действий руководства, а резкая смена государственного строя страны. Быстрый переход в абсолютно другую политическую систему требовал постоянной корректировки документа. Кроме того, на необходимость внесения изменений и дополнений влияла и новая международная реальность, которая возникла после Первой мировой войны и принятия Версальского мирного договора.

Правки в советскую Конституцию вносились с целью укрепления территориальной целостности и усиления военно-промышленного комплекса. Понятно, что брежневский документ все дальше уводил социалистические идеи в сторону демократической республики. Конституция 1978 года стала последним государствообразующим документом уходившего СССР.

Конституция 1993 года ознаменовала появление нового государства — Российской Федерации. Документ был принят в суровых социальных и политических условиях: расстрел Белого дома, массовые волнения и сильнейшее ослабление страны на мировой арене. Людям в то время необходимы были гарантии, а территориальную целостность РФ надо было спасать любой ценой. Поэтому на фоне всех трагических событий 1990-х именно Конституция стала спасительной соломинкой, которая позволила на время перехода в новую реальность не потерять страну.

Важно понимать, что новые вызовы, угрозы и постоянные изменения требуют от государства высокой мобильности в принятии решений. И ответ на них также должен быть задокументирован. Конституционные нормы призваны очертить вектор развития, задать основные направления, в которых должна двигаться страна. Именно поэтому в 2020 году было принято решение внести поправки в Основной закон. Современное государство должно идти в ногу со временем: без изменений развитие невозможно.

Конституция в России прошла огромный путь от обычного списка правил до масштабной стратегии. Именно поэтому, я думаю, документ еще ждут новые поправки. И это эволюция, а она, как известно, неизбежна.

Автор — обозреватель «Известий», магистр исторических наук

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