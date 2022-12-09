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Эксперт оценил регулирование криптовалют

Эксперт Быков: в регулировании криптовалют у законодателей должны иметься конкретные цели
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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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В регулировании криптовалют у законодателей должны иметься конкретные цели, считает старший аналитик компании Esperio Антон Быков. Об этом он сказал «Известиям» 9 декабря.

«Вводить полный запрет на оборот крипты контрпродуктивно»
Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд — о жестком регулировании цифровых валют, санкционных схемах вывода денег за рубеж и акциях Meta

По его словам, в случае строгого регулирования невозможно добиться полного отсутствия интереса людей к криптовалютам.

«Цифровые активы всегда будут просачиваться сквозь любые запреты, вот только нести информацию о них будут максимально сомнительные и зачастую недобросовестные игроки», — отметил он.

В то же время эксперт рассказал, что в развитых странах крупным игрокам дали лицензии и заставили их выполнять требования KYC (Know your customer, процесс проверки человека перед совершением операций. — Ред.).

«В таких условиях мутным платформам почти невозможно добиться внимания к себе, вследствие чего люди защищены от большей части проблем, а государство контролирует действия всех участников», — объяснил он.

Ранее в этот день статс-секретарь — замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью «Известиям» сообщил, что ведомство поддерживает вариант жесткого регулирования криптовалют, который изложен в концепции правительства РФ: запрет на расчеты цифровой валютой, запрет их рекламы, а также необходимость разъяснительной работы о сущности цифровой валюты как высокорискового актива. Однако в то же время в ведомстве понимают, что россияне и юрлица уже владеют цифровой валютой и вводить в таких условиях полный запрет на оборот крипты было бы контрпродуктивно.

18 ноября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиями», что объем сумм, которые оборачиваются на майнинговом рынке в РФ, превышает триллионы рублей, а по некоторым данным, достигает 5 трлн рублей.

Депутаты 17 ноября внесли в Госдуму законопроект, регулирующий процедуру майнинга цифровых валют и их продажу. В пояснительной записке отмечается, что его реализация позволит легально осуществлять майнинг, декларировать полученный доход, а также обеспечивать исчисление и уплату в бюджеты всех уровней налоговых платежей.

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