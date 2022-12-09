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Посольство США сообщило о депортации американки Криванек из России

Посольство США сообщило, что американка Криванек выехала из РФ
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Фото: REUTERS/Yulia Morozova
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Гражданка США Сара Криванек депортирована из России. Об этом 9 декабря сообщило американское посольство в Москве.

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В дипмиссии подчеркнули, что занимались делом американки более года.

«В координации с российскими властями мы пытались добиться ее безопасного возвращения в США. Мы можем подтвердить, что она выехала из России», — цитирует дипломатов «РИА Новости».

Криванек приехала в Россию в ноябре 2017 года. В ноябре 2021 года ее задержали в квартире на Можайском шоссе.

45-летняя женщина ударила сожителя в лицо кухонным ножом, пострадавшего госпитализировали, позднее он скончался. Гражданка США в содеянном раскаялась, заявив, что убивать его не намеревалась, а лишь хотела испугать.

В отношении американки было возбуждено уголовное дело по ч. 1, ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Однако в декабре американка посетила посольство США, после чего отправилась с дипломатом в аэропорт для того, чтобы купить себе билет и улететь из России. Попытку отъезда женщины запечатлели на видео.

Спустя день при прохождении пограничного контроля в аэропорту Шереметьево женщина была задержана. 17 декабря Одинцовский городской суд Московской области постановил изменить в отношении Криванек меру пресечения на заключение под стражу до 11 февраля 2022 года.

В феврале ее осудили и отправили в колонию-поселение Рязанской области, где она провела 11 месяцев.

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