Власти Ижевска сообщили о готовности к мощному снегопаду

В Ижевске в ближайшие часы начнется снегопад. Он продлится в течение нескольких дней. Об этом сообщил в соцсетях глава города Олег Бекмеметьев.

По его словам, уже с обеда дорожные службы просыпают дороги противогололедными материалами. После вечернего часа пик на магистрали для расчистки выйдет спецтехника.

Коммунальные службы будут дежурить все выходные. Приоритет будет отдаваться тем улицам, по которым курсирует общественный транспорт. Главная задача — не допустить перерывов в движении, сообщил градоначальник, чьи слова приводит ИА «Сусанин».

Бекмеметьев пообещал, что за два-три дня, которые пройдут после окончания снегопада, техника «доберется до каждого уголка». На период сильных осадков власти Ижевска решили приостановить вывоз снега из города.

За неделю дорожные службы вывезли за пределы Ижевска на снегосвалку 58,5 тыс. куб. м снега.

Udm-info.ru напоминает, что в конце ноября жители города возмущались тем, как коммунальные службы ликвидировали последствия сильного снегопада. Горожане жаловались на нечищенные дороги и тротуары и просили меньше сыпать реагентов на свежий снег и лучше убирать его.

Ранее, 9 декабря, синоптики предупредили москвичей о том, что в предстоящие выходные погода в регионе вернется к «декабрьской слякоти». Прогнозируется сильный и мокрый снег.