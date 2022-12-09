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В Мексике дебютировал новый хетчбэк Chevrolet Aveo

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Фото: Chevrolet
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Новый хетчбэк Chevrolet Aveo сделан не американским или корейским подразделением GM, а китайским СП SAIC-GM-Wuling. Об этом 9 декабря сообщило издание «Авторевю».

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По данным экспертов, мексиканское подразделение Chevrolet давно занимается доводкой автомобилей китайского происхождения для своего рынка. В Мексике уже выпускается седан Aveo, который в Китае называют как Chevrolet Sail, теперь настал черед хетчбэка.

Официальной информации о машине пока мало. Специалисты сразу отметили, что автомобиль сделан в стилистике последних моделей китайского Wuling. Хетчбэк имеет простое шасси с полузависимой задней подвеской, дисковыми тормозами и 15-дюймовыми колесами. Фары выполнены не с модными светодиодами, а обыкновенными галогеновыми лампами. Светодиоды использованы только для дневных ходовых огней.

По информации мексиканских СМИ, новый Aveo будет оснащен простым атмосферным полуторалитровым двигателем мощностью 110 л.с. На выбор предложат либо механическую коробку, либо «автомат». Известно, что в машине будет установлено шесть подушек безопасности, АБС и задний парктроник. Исходя из такого скромного набора опций, эксперты полагают, что новый Chevrolet Aveo должен получится недорогим.

Aveo корейской разработки уже стал историей, так как производство тех машин было прекращено еще в 2020 году. Полноценная премьера нового автомобиля намечена на первую половину 2023 года.

7 декабря российские автодилеры благодаря параллельному импорту стали предлагать в РФ новые универсалы на электротяге Chevrolet Menlo. Он предлагается со 150-сильным электромотором фирмы Huayu Automotive Electric Systems, который вращает передние колеса. Литий-ионная тяговая батарея производства китайской SAIC. Запас хода машины на одном заряде аккумулятора составляет около 500 км. Модель Menlo была представлена в Китае в 2019 году и официально продается исключительно на китайском рынке. Стоимость электромобиля составляет от 2,9 млн до 3,2 млн рублей.

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