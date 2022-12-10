Имеющий разум да осознает

Законы Моисея, заповеди Христа, римское право, нормы шариата — человечество веками собирало и использовало в силу своих территориальных и национальных традиций правовые основы построения общества. Пройдя через рабство и костры инквизиции, через ужасные войны, люди боролись за свои права и свободы. Самая кровопролитная война ХХ века поставила человечество на край гигантского цивилизационного разлома. Чтобы двигаться дальше и не упасть, нужно было выстроить надежный мост международных отношений, устранить возникший дисбаланс в области прав человека, который мешал развитию многих стран.

10 декабря 1948 года на Генеральной Ассамблее ООН была принята Всеобщая декларация прав человека, которая заложила ключевые принципы, необходимые для дальнейшего развития человечества. Сегодня в 74-й раз мир отмечает Международный день прав человека. Все эти годы наши деды и отцы пытались сохранить этот баланс. Но историческая память не вечна. И вновь мы стоим на краю разлома, на пороге больших перемен. Ситуация с правами граждан в мире опять отчаянно бьет в набатный колокол, но уже и колокол раскалывается…

События последних лет отчетливо показали, что ряд европейских стран во главе с США, которые сейчас принято называть коллективным Западом, откровенно пренебрегают и Всеобщей декларацией прав человека, и другими международными правовыми нормами в этой сфере. Налицо активное внедрение двойных стандартов, преследующих одну цель — сохранить однополярность мироустройства. Любой ценой. И человеческие свободы, и права, декларированные в конституциях всех стран, не ставятся ни во что. Права человека на жизнь, на ее безопасность, на свободу передвижений, на выбор образования и так далее заменяются «картонными» понятиями, льющимися из уст западных чиновников самых высоких рангов, объясняющих вводимые ограничения и санкции тотальной российской угрозой.

Дошло уже до того, что всеми уважаемая Организация Объединенных Наций откровенно ведется на эту риторику и без проверок и глубокого анализа ситуации делает откровенно абсурдные заявления (пример — недавние слова генсека ООН о якобы насильственном изъятии украинских детей и перемещении их на территорию России). А ведь такого рода факты должны быть обоснованы и неоднократно проверены информацией, полученной с обеих сторон, чего даже не было сделано при подготовке заявления!

Голос России сейчас цинично игнорируется. На недавнем заседании Европейской сети глобального альянса национальных правозащитных институтов (ЕС ГАНРИ) в Брюсселе я попыталась дать оценку многим фейковым случаям нарушений прав человека, в которых нас обвиняет Украина и ее «коллективные» добродетели. К сожалению, руководство ЕС ГАНРИ не дало возможности это сделать, грубо перебивая. Зато участники заседания с удовольствием слушали доклады о «насильственном вывозе жителей Украины в Россию», не беря во внимание, кстати, данные мониторинговых миссий Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которые в ходе своей работы на территории России не установили ни одного случая насильственного перемещения.

Но «У кого есть уши, пусть услышит!». Евангельская мудрость в миллион первый раз подтверждается реальным положением дел. А оно таково: более 5 млн людей эвакуировались в Россию из зон боевых действий в Донбассе и на Украине; более 800 пунктов временного размещения работает сегодня в 58 регионах страны; каждый месяц мы возвращаем на Родину сотни наших ребят из украинского плена, обменивая их. Отдельно отмечу, что, несмотря на противостояние, нам удалось наладить ранее сведенные до нуля гуманитарные контакты с новым омбудсменом Верховной рады Дмитрием Лубинцом. Процесс общения непростой, но он стал приносить реальные плоды, а это — спасенные жизни, воссоединение семей, поиск потерянных близких…

Сегодня с участием уполномоченных по правам человека в регионах и государственных органов всех уровней решены многие системные проблемы тяжелых месяцев первой волны вынужденных переселенцев. Но остаются и узкие места, которые необходимо решать: восстанавливать потерянные документы, трудоустраивать и обучать прибывших граждан, следить за соблюдением их социальных прав.

Обстановка последнего времени поставила перед институтом уполномоченного по правам человека в России новую стратегическую цель. Мы не только продолжаем заниматься защитой и восстановлением нарушенных прав, но и помогаем вместе с органами государственной власти людям, попавшим в трудную ситуацию. Юридически это не противоречит деятельности института правозащиты, и над новыми формами взаимодействия с обществом мы активно работаем в своем правовом поле.

Именно такой комплексный подход помогает эффективнее решать и те вопросы, которыми мы занимались всегда. Это и защита жилищных прав граждан, отстаивание прав мигрантов, прав граждан на медицинскую помощь, и многие другие. Недавно мы заключили Соглашение о сотрудничестве с Фондом поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра» — это стало важным шагом в обеспечении и защиты прав и свобод юных граждан России со сложной судьбой. Мы расширяем взаимодействие с уполномоченным по правам ребенка в РФ, ведь защита детских и взрослых прав тесно взаимосвязана.

Есть еще ряд ключевых задач, которые не терпят откладывания под сукно. Например, большое количество обращений поступает от предпринимателей. Бизнесмены жалуются на необоснованно жесткие наказания, выносимые судами. До сих пор в нашем Уголовном кодексе отсутствует понятие предпринимательской деятельности. Неоднозначно трактуются многие статьи, относящихся к экономическим преступлениям. Принимая очередное решение, судьи каждый раз сталкиваются с нравственной дилеммой, и порой опасение вынести слишком мягкий приговор оказывается выше той доли милосердия, которая заставит человека, преступившего закон, встать на путь исправления. Поэтому продолжаем работу с законодателями над поправками в УПК и УК, а также разработку новых правоприменительных практик, которые во многом снимут существующие проблемы.

И всё же хочется вернуться к Дню прав человека. Приведенное мною выше — лишь штрихи той деятельности, которую ведет российский институт правозащиты. Наша работа, возможно, не всегда на первых строчках новостных лент, но Доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ, который наш институт ежегодно представляет президенту и всему обществу, более наглядно рассказывает о буднях всех моих соратников, которые защищают права наших граждан. Спасибо вам, дорогие коллеги!

Что же касается соблюдения прав человека в России, то повторюсь — «имеющий уши пусть услышит». Отит коллективного Запада принял настолько хроническую форму, что уже без операции, видимо, не обойтись. Но у более чем половины мирового сообщества, живущего в Азии, Африке и Латинской Америке, со слухом, со зрением, да и с разумом всё в порядке. Многие международные эксперты отмечают, что Россия сегодня — по-настоящему правовое государство, в отличие от тех стран, которые ее обвиняют во всевозможных нарушениях.

День прав человека мы впервые отмечаем в непростых условиях. Чтобы не свалиться в пропасть, о которой говорилось вначале, нужно срочно деполитизировать международную систему правозащиты и поставить во главу гуманитарные принципы. Пусть справедливость и милосердие поселятся в наших душах. Желаю всем мира.

Автор — уполномоченный по правам человека в РФ