В Якутии владельца катера будут судить за гибель человека

В Якутии в суд передано уголовное дело в отношении владельца катера. Пассажир судна упал в воду и утонул.

Трагедия произошла 2 октября 2022 года. По данным следствия, 40-летний мужчина на моторном катере ехал вверх по течению реки Индигирки в сторону поселка Белая Гора. Судно налетело на берег, в результате чего один из пассажиров упал в воду. Тело погибшего обнаружили спустя двое суток, пишет ИА SakhaNews.

Владелец судна полностью признал свою вину в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Материалы уголовного дела переданы в Усть-Янский районный суд для рассмотрения по существу.

В ноябре суд вынес приговор в отношении владельца лодки, чей пассажир погиб во время катания по реке Лене. Установлено, что оба мужчины были в пьяном состоянии и без спасательных жилетов.