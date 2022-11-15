Жителя Якутии осудили за гибель человека при падении с лодки

В Якутии вынесен приговор в отношении лодочника, по вине которого погиб пассажир. Пьяный мужчина упал за борт и утонул.

Трагедия произошла 2 июня 2022 года на реке Лене. Двое мужчин катались на лодке в состоянии алкогольного опьянения, при этом 38-летний пассажир был без спасательного жилета. В районе участка Чыалагас мужчина выпал из лодки. Тело погибшего обнаружили только 7 июня.

В правоохранительных органах отметили, что судоводитель в нарушение правил пользования маломерными судами не обеспечил безопасность пассажира, пишет ИА SakhaNews. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы условно. Также ему назначен испытательный срок четыре года.