Завод заплатит жителю Перми 400 тыс. рублей за травму головы

Свердловский районный суд Перми присудил местному жителю, сотруднику предприятия, 400 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за производственную травму. Суд пришел к выводу, что произошел несчастный случай, в результате которого повреждено здоровье истца. Компенсацию должен заплатить работодатель, АО «ОДК-Пермские моторы».

Эта сумма меньше того, что требовал пострадавший. Он заявлял о выплате компенсации в размере 1 млн рублей, отмечает ИА « Ура.ру».

Истец рассказал, что инцидент произошел минувшим летом. В помещении, где он работал, было очень жарко. Рабочий потерял сознание и ударился головой о чугунную плиту на полу.

В результате пострадавшему пришлось проводить трепанацию черепа и проходить долгий курс реабилитации. После случившегося он стал инвалидом. Представитель предприятия в суде утверждал, что травму истец получил из-за резкого ухудшения здоровья, но врачи это опровергли.

Ранее, 24 ноября, сообщалось о том, что на предприятии в Тукаевском районе Татарстана погиб рабочий. На монтажника упала металлическая труба.