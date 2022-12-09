Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Площадь пожара в «Мега Химки» увеличилась до 17 тыс. кв. м
Происшествия
Мэр Горловки сообщил о прицельном обстреле города со стороны ВСУ
Общество
В Госдуме рассмотрят законопроект о голосовании с 16 лет
Мир
Путин прибыл в Бишкек на саммит ЕАЭС
Мир
Сербия допустила возвращение 1 тыс. силовиков в Косово
Экономика
Прямые инвестиции в страны ЕАЭС выросли за год
Авто
Более 160 автомобилей собрали на заводе «Москвич»
Общество
Пожарные локализовали огонь на заводе в Барнауле и спасли трех человек
Мир
В США предложили забрать телефоны у морпехов для большей скрытности
Происшествия
Пожар произошел в ТЦ «Мега Химки»
Мир
Читатели Focus раскритиковали Шольца за политику в отношении России
Происшествия
Цех предприятия загорелся в Барнауле

Площадь пожара в «Мега Химки» увеличилась до 17 тыс. кв. м

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Площадь пожара к торговом комплексе «Мега Химки» выросла до 17 тыс. кв. м. Об этом 9 декабря сообщил источник «Известий».

По данным МЧС, площадь пожара ― 7 тыс. кв. м. В настоящий момент в гипермаркете обрушилась кровля, пламя и столб дыма поднимаются на большую высоту. Есть риск перехода огня на основное здание «Мега Химки».

На опубликованных кадрах видно, что магазин хозяйственных товаров OBI полностью уничтожен огнем.

Экстренные службы объявили четвертый уровень сложности пожара из пяти. Отмечается, что подразделения МЧС России наращивают силы, работающие на мечте ЧП. Авиация МЧС России приведена в готовность.

О пожаре в гипермаркете OBI стало известно 9 декабря. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. По последним данным, к тушению были оперативно привлечены 11 человек и три единицы техники.

Сведений о пострадавших при ЧП пока не поступало.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022