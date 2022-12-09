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Склад загорелся на площади в 1,5 тыс. кв. м в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Огонь вспыхнул на территории складского здания на юге Москвы. Об этом в ночь на пятницу, 9 декабря, сообщает столичное ГУ МЧС России.

«В 23:45 поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, Востряковский проезд, д. 10Г. <…> По предварительной информации, площадь пожара составляет 1500 кв. м.», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы уточнили, что в здании произошло частичное обрушение конструкций.

На месте работают более 100 пожарных, также к ликвидации возгорания привлечено 30 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее, 2 декабря, возгорание произошло на складе Микояновского мясокомбината в Москве. Очевидцы в соцсетях поделились кадрами с места происшествия. На них было видно, как горит крыша предприятия. Пожару присвоили второй уровень сложности из пяти.

Согласно имеющейся информации, обошлось без пострадавших. Из горящих помещений спасатели эвакуировали 12 человек. К ликвидации пожара привлекли более 100 сотрудников экстренных служб, а также 30 единиц техники.

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