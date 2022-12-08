Около 47% жителей Оренбуржья поставили прививки от гриппа

Вакцинацию против гриппа прошли 47% жителей Оренбургской области. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Всего прививки поставили свыше 880 тыс. человек. На территории Оренбурга вакцинацию прошли 45,5% местных жителей.

Специалисты объясняют, что вакцина является одним из наиболее эффективных и доступных средств защиты против гриппа. Прививка позволяет избежать тяжелого течения болезни.

На данный момент в Оренбуржье отмечается рост заболеваемости ОРВИ. В 10 детских садах и школах частично приостановлен учебный процесс.

В Мурманской области прививку против гриппа поставили 32,5% местных жителей. При этом средний по стране показатель составляет 49,5%.