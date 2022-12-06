Около трети жителей Мурманской области привились против гриппа

Вакцинацию от гриппа прошли 32,5% жителей Мурманской области. По данным Роспотребнадзора, регион находится на последнем месте рейтинга субъектов РФ по охвату прививками.

В среднем по стране показатель составляет 49,5%. Прививки поставили больше 72,4 млн человек.

Специалисты отмечают, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Мурманской области за неделю выросла на 23,3%. Наиболее высокой — 13% — остается доля риновирусов. Об этом пишет ИА «Би-порт».

Ранее в этот день сообщалось, что в Удмуртии с начала сезона зарегистрировано пять случаев гриппа. за неделю ОРВИ заболели около 14,5 тыс. человек, свыше 10 тыс. из них — дети до 14 лет.