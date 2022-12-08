Реклама
Прямой эфир
Мир
Члены украинской делегации в конгрессе США вытерли обувь о флаг ДНР
Мир
Запад обвинил Турцию в нарушении поставок сырой нефти по Черному морю
Мир
Посол Польши в Венгрии встретился с желающими поделить Украину политиками
Мир
Экоактивисты приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мюнхена
Мир
Боррель заявил о военных расходах Евросоюза в размере €214 млрд
Армия
Путин указал на неспособность «шума и треска» помешать выполнению задач ВС РФ
Мир
ЕК передала странам-членам ЕС проект новых антироссийских санкций
Общество
МВД запретило надевать наручники на женщин, подростков и фигурантов экономических дел
Мир
СМИ узнали о возможном превосходстве КНР перед США по ядерным боеголовкам
Мир
Франция поддержала вступление трех стран в Шенгенскую зону
Политика
В Госдуме назвали «отморозками» вытерших ноги о флаг ДНР членов украинской делегации
Туризм
Консульство Кипра опровергло данные о массовых отказах россиянам в визах

Владимир Путин поздравил актрису Алису Фрейндлих с 88-м днем рождения

0
Выделить главное
вкл
выкл

Алисе Фрейндлих, актрисе театра и кино, народной артистке СССР и лауреату Государственной премии Российской Федерации исполнилось 88 лет. Владимир Путин поздравил артистку с днем рождения. Президент пожелал й доброго здоровья и причислил актрису к плеяде прославленных мастеров отечественного искусства, настоящих звезд театра и кинематографа. Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде в семье актера Бруно Фрейндлиха. Окончила Театральный институт имени А.Н. Островского. С 1983 года и по сегодняшний день Алиса Бруновна является актрисой петербургского Большого драматического театра, передает телеканал «Известия». Фильмография Алисы Бруновны включает более 60 картин. Популярность ей принесли роли в таких фильмах, как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Жестокий романс», «Сталкер». В «Служебном романе» сыграла полюбившуюся многим Людмилу Прокофьевну Калугину. Актриса талантливо изобразила метаморфозу мрачной мымры в лучезарную красавицу. За роль Калугиной Фрейндлих была названа актрисой года по итогам опроса журнала «Советский экран».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022